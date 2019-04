Tour de France 2019 bis 2021 bei der ARD in Web und TV

Die ARD wird auch in den kommenden drei Jahren umfangreich von der Tour de France berichten. Die Verträge wurden mit der Amaury Sport Organisation verlängert.



Bis 2021 wird die Tour de France weiter auf ARD, One und Sportschau.de zu sehen sein. In diesem Jahr wird es vom 6. bis 28. Juli 2019 eine tägliche Live-Übertragung im Ersten geben.