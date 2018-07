Tour de France komplett im Free-TV

Das Tour-Programm ist kostenfrei bei ARD bzw. dem Spartensender One sowie im Internet und auf Eurosport zu sehen.



Die deutschen Radsport-Fans können die komplette Tour de France kostenlos schauen. Die ARD zeigt die Frankreich-Rundfahrt auf dem Spartenkanal One und im Internet auf sportschau.de. Zudem werden große Teile der 21 Etappen im Ersten übertragen. Am Samstag beginnt One um 10.55 Uhr mit der Berichterstattung, das Erste steigt um 13.00 Uhr ein.