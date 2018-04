Tragödie um Rache und Ehre - Franken-"Tatort: Ich töte niemand"

Ziemlich viele Leichen, ein Alt-Nazi und zwei tote Libyer: Der neue Franken-"Tatort" ist eine verwickelte Tragödie um Rache, Ehre und die Macht von Worten. Und bei den beiden Hauptkommissaren kommen ungeahnt dunkle Seiten zutage.



Wer nicht gut aufpasst, hat diesmal beim "Tatort" aus Franken verloren. Denn es ist eine komplizierte Geschichte über fehlgeleitete Überzeugungen, über Rache und Ehre, die Autor und Regisseur Max Färberböck in "Ich töte niemand" an diesem Sonntag (20.15 Uhr) erzählt. Der 67-Jährige war schon für die erste Ausgabe des ARD-Kultkrimis aus Nordbayern vor drei Jahren verantwortlich - und erreichte damals einen Spitzenwert von mehr als 12 Millionen Zuschauern. Seine neue Geschichte dreht sich nur vordergründig um den brutalen Mord an zwei libyschen Zuwanderern. Eigentlich geht es um die Macht von Worten - und deren Missbrauch.