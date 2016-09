Trailer: Chris Pratt und Jennifer Lawrence in "Passengers"

Chris Pratt und Jennifer Lawrence verschlägt es in den Weltraum. Die Mission ist allerdings alles andere als erfolgreich. Ob die beiden sie retten können?



Auf den neuen Sci-Fi-Film "Passengers" mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen macht nun ein erster Trailer aufmerksam, der dem Zuschauer gleich klar macht: Ganz so schön, wie es zunächst erscheint, ist an Bord des futuristischen Raumschiffs rein gar nichts. Unterstützung erhalten die beiden Hollywood-Stars von Michael Sheen und Laurence Fishburne. Regie führte Morten Tyldum, der bereits mit "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben" zu überzeugen wusste. "Passengers" kommt am 5. Januar 2017 in die deutschen Kinos.