Transferfenster schließt: Deadline Day auf Sky Sport News HD

Am Donnerstag endet die zweite Transferphase in den meisten europäischen Fußball-Ligen. Für die Klubs ist es die letzte Chance sich diese Saison nochmal zu verstärken.



Sky Sport News HD ist ab 9 Uhr überall vor Ort, wo die wichtigen Spielerwechsel-Entscheidungen fallen. In Deutschland schließt das Transferfenster um 18 Uhr, in Italien um 20 Uhr, in Spanien und Frankreich sogar erst um 23.59 Uhr. Der Deadline Day beim Free-TV-Sportsender von Sky endet also buchstäblich erst um Mitternacht.

Viele deutsche Vereine tendieren immer mehr dazu, bis zur letzten Minute zu pokern. So sind unter anderem Mannschaften wie Nürnberg oder Schalke, wo lautstark Verstärkungen gefordert wurden, kaum aktiv geworden. Allein bei diesen Klubs könnte morgen also noch viel in Bewegung geraten. Bayern München verscherbelte derweil bereits am heutigen Mittwoch den letztjährigen Wintertransfer Sandro Wagner nach China.



Die Zuschauer werden im Laufe des Tages durch Schalten nach England, Italien und Österreich auch international stets auf dem Laufenden gehalten. Ab dem Mittag ordnen im Studio Gäste aus verschiedenen Bereichen des Fußballs die aktuellen Transfers und Gerüchte ein.



Unter anderem zu Gast sind: