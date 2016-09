Transparenz: ARD-Vorsitzende legt Pensionsansprüche offen

Die Öffentlich-Rechtlichen wollen transparenter werden. MDR-Intendantin und ARD-Vorsitzende Karola Wille geht mit gutem Beispiel voran und legt ihre Pensionsansprüche offen.



Mehr Transparenz bei den Öffentlich-Rechtlichen: Die Altersbezüge, die die ehemaligen Mitarbeiter von ARD und ZDF kassieren, reißen ein riesiges Loch in die Haushaltskasse. Besonders gut bezahlt werden soll dabei das Führungspersonal, aber wie viel - darüber schweigt man sich meist aus. Karola Wille, MDR-Intendantin, die sich in ihrer Amtszeit als ARD-Vorsitzende für mehr Transparenz einsetzt, geht nun mit gutem Beispiel voran und macht den Anfang.