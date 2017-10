"Trapped" bekommt zweite Staffel

Trotz keiner berauschenden Quoten bekommt der Island-Krimi "Trapped" eine zweite Staffel beim ZDF. Aktuell wird sie auf der Insel produziert.



So wirklich erfolgreich war die erste Staffel von "Trapped - Gefangen in Island" nicht, durchschnittlich sahen drei Millionen Menschen beim ZDF zu. Das könnte jedoch auch an dem nicht ganz so glanzvollen Sendeplatz liegen, Sonntagabend liefen die fünf Folgen jeweils um 22 Uhr.

Meldungen zu diesem Thema

Mehrheit für Zusammenschluss von ARD und ZDF

Gefährliche Suche nach der Wahrheit: ZDF-Thriller "Der 7. Tag"

Die Wahrheit hat einen hohen Preis



Dennoch hält man an dem Stoff von Baltasar Kormakur, Sigurjon Kjartansson und Clive Bradley fest, den sie nun in einer zweiten Staffel realisieren. Eine Folge spart man allerdings ein, der zweite Teil soll aus nur noch vier Episoden bestehen.



Die Dreharbeiten sollen noch bis März 2018 dauern, eine Ausstrahlung ist also noch in weiter Ferne. Die erste Staffel lief dieses Jahr im Februar.



Bei den Ermittlungen zu einem Schafzüchter, der sich selbst angezündet und damit einen Selbstmordanschlag auf die isländische Wirtschaftsministerin verübt hatte, stößt Kommissar Andri auf einen verzwickten Konflikt im Norden der Insel. Dabei wird jedoch auch seine Tochter zur Zielscheibe.