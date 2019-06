Trauer um Dr. Hans-Ullrich Wenge, Ex-CEO der Kabel Deutschland

Dr. Hans-Ullrich Wenge †



"Gruß aus der Hitze" war eine der häufigsten lockeren Formulierungen, die Hans-Ullrich Wenge in E-Mails aus seinem selbst gewählten Domizil in Südfrankreich oder auf seinen vielen Reisen in den letzten Jahren verfasste. Auch der Abschluss "Ihr Infrastrukturexperte" kennzeichnete seine Selbstironie beim Schreiben, u.a. in einer regelmäßigen Kolumne der im Auerbach Verlag (Leipzig) erscheinenden Branchenpublikation DIGITAL INSIDER sowie in Statements für digitalfernsehen.de, dem führenden Portal für Digital-TV, Entertainment und Heimkino.



Für viele Branchenkenner war er nach zahlreichen erfolgreichen Stationen, u.a. bei der Deutschen Bahn und zu guter Letzt bei der Deutschen Telekom in Bonn als CEO der damaligen Kabel Deutschland in guter Erinnerung geblieben. Eine Zeit, in der das Kabelnetz an private Investoren zum Verkauf gestellt wurde und erste Digitalisierungsweichen von ihm zweifellos in die richtige Richtung gestellt werden konnten. Noch heute profitieren Unternehmen und große Marken wie Vodafone, Unitymedia oder Pyur von seiner damaligen visionären Weitsicht und der Paketierung von DigiKabel.



Auch in den letzten Jahren haute er noch gern höchstpersönlich in die Tasten, wenn es darum ging, Marktbeobachtungen gedanklich zu erfassen, neue Business Cases zu skizzieren und mögliche Fehlentwicklungen aufzuzeigen. "Das hatten wir schon mal, das funktioniert so nicht", war stets der Auftakt zu Ideen seiner Kolumnen, die wir vorab teils leidenschaftlich, teils heftig diskutierten, gerade wenn es um erneut drohende Monopole ging. Da kannte er sich bestens aus und zeigte sich bis zum Schluss interessiert. Zitierte man ihn aus vorangegangenen Gesprächen, merkte er es sofort und schlussfolgerte: "Sie sind schnell und Sie haben mir tatsächlich zugehört".