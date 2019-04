Trauer um Hannelore Elsner

Sie war eine von Deutschlands großen Kino-Diven und für den Bundesaußenminister eine "Ikone des deutschen Films". Bereits am Ostersonntag ist Hannelore Elsner im Alter von 76 Jahren gestorben.



Hannelore Elsner, eine der markantesten deutschen Schauspielerinnen, ist tot. Wie der Anwalt der Familie am Dienstag mitteilte, starb sie am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Zuvor hatten auch "Bild"-Zeitung, "tz" und Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet.