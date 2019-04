"Traumschiff"-Drehstart: Lombardi bei Silbereisen-Debüt dabei

Florian Silbereisen trägt jetzt Kapitänsmütze und tritt damit in die Fußstapfen von Sascha Hehn. Bei seinem Debüt wird auch noch ein weiteres prominentes Gesicht auf dem Traumschiff anheuern.



Florian Silbereisen trägt jetzt Kapitänsmütze. Der 37 Jahre alte Showmaster und Schlagerstar stand am Freitag zum ersten Mal als Max Parger vor der Kamera, der auf dem ZDF-"Traumschiff" das Kommando führt. Im Mai 2018 war bekannt geworden, dass der die Rolle nicht weiter übernehmen will.