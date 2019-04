"Traumschiff"-Legende Heide Keller kritisiert Neubesetzungen

"Sarah Lombardi? Die kenne ich überhaupt nicht", lästert Traumschiff-Ikone Heidi Keller über die neue Besetzung und geht auch sonst hart ins Gericht mit der ZDF-Serie.



In der neuen Ausgabe der "Gala" zieht Heidi Keller vom Leder was die neue Besetzung von Traumschiff angeht: "Ich glaube nicht, dass alles, was anders wird, auch automatisch besser ist. Es ist mir ein Rätsel, dass man Schauspieler, die sich einen Namen erarbeitet haben, nicht mehr bevorzugt, sondern sich nun der Prominenz der Yellow Press bedient."