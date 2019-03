Traumschiff sticht Ostern wieder in See - noch ohne Silbereisen

Ohne Kapitän, sondern unter der Führung des Ersten Offiziers Martin Grimm (Daniel Morgenroth) steuert das "Traumschiff" an Ostern die Victoriafälle im Südosten Afrikas an.



Die Krux daran: Sambia liegt gar nicht am Meer. Um auf dem Wasserweg an das Reiseziel, die Victoriafälle, zu gelangen, müssen von der Mündung in den indischen Ozean erst noch rund 2.000 Kilometer des Sambesis flussaufwärts zurückgelegt werden, was aufgrund mehrerer Faktoren, wie zum Beispiel zwei Talsperren, in der Realität leider nicht möglich ist.