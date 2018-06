"Trauung mit Hindernissen": Beziehungschaos in der Altbauvilla

"Trauung mit Hindernissen" ist die Fortsetzung der ARD-Komödie "Familie mit Hindernissen" vom März 2017. In der Hauptrolle als überforderte Patchworkfamilien-Mutter brilliert wieder Nicolette Krebitz. Doch die Tonart des Films gerät nun weniger schräg.



Gute Nachrichten für Komödien-Fans: Es geht weiter mit dem Patchwork-Beziehungschaos rund um die Leipziger Lehrerin Katrin. Auf ungewöhnlich amüsante Weise erzählte der ARD-Film "Familie mit Hindernissen" im März 2017 vom irrwitzigem Aufeinandertreffen der diversen Angehörigen, Ex-Partner und Generationen anlässlich der Konfirmation von Teenagertochter Saskia.



In der Fortsetzung "Trauung mit Hindernissen" an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr stresst die dauerüberforderte geschiedene Heldin (Nicolette Krebitz, Grimme-Preis für "Ausgerechnet Zoé") nun vor allem ein von ihr verzweifelt abgewehrter Heiratsantrag ihrer neuen Liebe, des treuherzigen Kollegen Philipp (Hary Prinz, "Die Königin der Nacht").