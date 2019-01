"Travel with a Goat" für bewussteren Umgang mit Fleisch in UHD

Nächsten Montag (14. Januar) startet die neue TV-Show "Travel with a Goat", die unsere Essgewohnheiten herausfordernd aber auch mit viel Humor infrage stellt. Neben tierischen Hauptdarstellern wie Ziege und Esel sind bekannte globale Foodies und Influencer mit dabei.



Das neue Format möchte die Fleischesser zum Nachdenken bezüglich des oft unüberlegten starken Fleischkonsums anregen. Es wird sowohl in HD als auch UHD produziert. Zu sehen wird "Travel with a Goat" auf Insight.tv, HD Plus Kanal 707 und auf dem Deutsche Telekom Kanal 199 UHD.