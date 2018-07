Treffen zwischen Trump und Putin live bei Phoenix

Nach der WM ist vor dem Gipfel. Am Montag treffen sich Trump und Putin - nicht etwa in Moskau, sondern in Helsinki.



Die Europareise des US-Präsidenten Donald Trump findet am Montagabend in Helsinki ihr Ende. Dort wird er sich mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin treffen. Phoenix berichtet am Vormittag live von dem Ereignis und wird die Geschehnisse am Abend in einer Talkrunde besprechen.