Treibt Bund Privatisierung der Telekom voran?

Eine Privatisierung von Telekom oder Post wird seit Jahren gefordert, der Bund gibt sich in dieser Hinsicht jedoch abwartend. Eine Verringerung der Anteile soll mit einem neuen Bericht geprüft werden.



An insgesamt 108 Firmen ist der Bund beteiligt, mit der Deutschen Bahn, der Deutschen Telekom und der Deutschen Post auch an drei Unternehmen, deren verstärkte Privatisierung von vielen Experten angemahnt wird. Doch zu einer Verringerung der Beteiligung konnte sich die Regierung bisher nicht durchringen. Wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichtete, könnte sich ein Umdenken anbahnen.