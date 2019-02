Trend Micro: Neue Sicherheits-Herausforderungen durch 5G

Die immens wachsende Zahl an vernetzten Geräten im Internet der Dinge (IoT) stellt die Branche nach Einschätzung von IT-Sicherheitsexperten vor ganz neue Herausforderungen.



Auch der Wandel der Infrastruktur mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G verändere derzeit das Szenario der Sicherheitsrisiken enorm, sagte Kevin Simzer von Trend Micro auf dem Mobile World Congress in Barcelona der dpa.



5G sei zwar einerseits besser gegen Angriffe geschützt als das aktuelle LTE, es ermögliche aber auch, mehr Geräte einzubinden, sagte Simzer. Allein im Bereich des Smart Home werde laut IDC die Zahl der verkauften Geräte bis 2022 auf 1,3 Milliarden Stück steigen. Für das laufende Jahr erwartet Trend Micro deshalb einen "Wurmkrieg" im Internet der Dinge, bei dem Hacker um die Übernahme oder Ausnutzung möglichst vieler IoT-Geräte in den Wettbewerb treten. Hacker würden die Geräte teils komplett übernehmen, mit Schadcode Daten abfischen oder die Geräte für das Generieren von Kryptowährung missbrauchen, sagte Simzer.