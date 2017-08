Trend: Spielautomaten-Spiele basieren auf TV-Serien

Fernsehserien haben in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Da ist es nicht verwunderlich, dass weitere Branchen von diesen Erfolgen profitieren möchten und mit den Serienmachern gemeinsame Sache machen. Dazu gehört auch ein breites Angebot an Online-Spielautomaten.



Hauptverantwortlich dafür sind TV-Serien von großen Fernsehsendern, die teilweise mit enormen Budgets ausgestattet sind, hervorragende Schauspielkunst darbieten und deren Tiefe sowie Charakterentwicklung Zuschauer Woche für Woche mitfiebern lässt. Es sind Serien, wie Game of Thrones oder Breaking Bad, die den Plausch unter Arbeitskollegen und auf sozialen Medien dominieren.



Daher haben wir uns entschlossen Ihnen einige der besten Spielautomaten von TV-Serien vorzustellen. Die von uns vorgestellten Spielautomaten können Sie im Internet jederzeit kostenlos im Demo-Modus spielen. Natürlich können Sie dann auch kein echtes Geld gewinnen. Dennoch sind alle Features der Spiele im vollem Umfang zu nutzen und sollte Ihnen das Spielgeld ausgehen, laden Sie die Spielseite einfach neu und der Spaß geht von vorne los. Online-Casinos bieten darüber hinaus immer wieder Freispiele für Neukunden an, mit denen Sie ebenfalls kostenlos und ohne Risiko spielen und damit sogar kleinere Beträge gewinnen können.

Den Anfang machen zwei Spielautomaten vom Hersteller Microgaming. Das britische Unternehmen gründete 1994 das allererste Online-Casino und hat sich seitdem einen exzellenten Ruf als herausragende Entwicklerstube erarbeitet. Die Serien sind bei Microgaming in guten Händen und werden kompetent in Szene gesetzt.

Game of Thrones Spielautomat



Die Serie Game of Thrones, die im Original auf dem Sender HBO läuft, ist eine der bekanntesten und meist geschauten Fernsehserien aller Zeiten. Da liegt es nahe einen Spielautomaten anzubieten, der Zuschauern ermöglicht tiefer in die Fantasiewelt von Schriftsteller George R.R. Martin und den Produzenten Benioff und Weiss einzutauchen.



Wem Game of Thrones kein Begriff ist oder wer einfach mehr über seine Lieblingsserie erfahren möchte, der kann gerne hier klicken und sich auf der offiziellen Serienseite vom Fernsehsender Sky ein Bild darüber machen. Dort finden Sie nicht nur alle Sendetermine, sondern auch Infos über Charaktere und vieles Wissenswerte über das Game of Thrones Universum, inklusive einer Karte von Westeros und Essos. Doch aufgepasst, hat die Serie Sie erst einmal in ihren Bann gezogen, gibt es kein zurück mehr.



Hohe Detailverliebtheit und viel Abwechslung



Der Spieleentwickler Microgaming stand vor einer großen Herausforderung, schließlich sind Fans der Serie nur allerhöchste Qualität gewohnt. Ein großes Team mit den besten Entwicklern wurde zusammengestellt und selbst eingefleischte Fans der Serie dürften mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die Symbole beinhalten unter anderem die Siegel der vier großen Familien in Westeros und werden sehr detailverliebt auf den Rollen präsentiert. Neben der Grafik überzeugen auch die Animationen des Spiels, während die Soundeffekte das Spielerlebnis wunderbar abrunden.



Zudem wird das Spiel in zwei Varianten angeboten. Einerseits mit 243 Gewinnwegen, bei denen der mögliche Hauptgewinn bei 121.000€ liegt und andererseits mit 15 Gewinnlinien, bei denen der Höchstgewinn bei 75.000€ liegt. Dafür kann letztere Version bereits mit 15 Cent pro Spielrunde gespielt werden (höchstens 3€), während die 243 Gewinnwege mindestens 30 Cent Einsatz verlangen (höchstens 6€). Bis auf die unterschiedlichen Gewinnmöglichkeiten sind beide Varianten identisch. Sie finden dort die gleichen Features, Grafiken, Animationen und Soundeffekte.



Freispiel Feature beim Game of Thrones Spielautomaten



Das Highlight des Spiels ist sicherlich das Freispiel Feature. Nachdem es ausgelöst wird (mindestens drei Symbole des Serienlogos werden dafür benötigt), müssen sich Spieler für eines der vier Häuser Westeros entscheiden – Baratheon, Stark, Targaryen oder Lannister. Jedes Haus bietet dabei ein einzigartiges Spielerlebnis mit unterschiedlich vielen Freispielen und Multiplikatoren, während sich die Siegel der Häuser in gestapelte Symbole verwandeln.



Vor jeder Bonusrunde werden Sie erneut gefragt für welches Haus Sie in den Kampf ziehen möchten. Sie können einer Seite treu bleiben oder öfter die Seiten wechseln, um alle Features auszuprobieren. Schrecken Sie nicht davor zurück, schließlich halten es bei Game of Thrones auch nicht alle Charaktere so genau mit der Treue.

Battlestar Galactica



Liebhaber von Science-Fiction Serien kennen bestimmt die Weltraumserie Battlestar Galactica aus den 70er Jahren oder das Remake aus jüngerer Vergangenheit. Von der Serie gibt es keine neuen Folgen mehr, aber dank des Spielautomaten von Microgaming haben Fans der Serie die Chance erneut die Welt von President Roslin und Admiral Adama zu besuchen.



Die Charaktere auf den Rollen stammen alle aus der neueren Serie mit den Schauspielern Mary McDonnell, Jamie Bamber und Grace Park. Das Design des Spiels entführt Sie selbstverständlich in den Weltraum und einige detailreiche Raumschiffe sind zu erspähen. Es gibt 243 Gewinnwege und Gewinne können sowohl von links nach rechts, als auch von rechts nach links erzielt werden. Wenn mit dem Höchsteinsatz gespielt wird, können in einer Spielrunde fast bis zu 15.000 Münzen gewonnen werden.



Freispiel Feature beim Battlestar Galactica Spielautomaten



Sobald mindestens drei Freispielsymbole auf den Rollen erscheinen, wird das begehrte Feature aktiviert. Wie viele Freispiele ausgelöst werden, hängt vom Spielmodus ab in dem sie erhalten wurden. Es gibt drei verschiedene Modi, die zufällig aktiviert werden und in denen das Spiel abläuft: Normal, Fight und Run. Alle bieten verschiedene Features im Hauptspiel und führen ebenfalls zu einem eigenen Freispiel Feature.



Im normalen Modus werden Gewinne nur von links nach rechts ausgezahlt, aber dafür können Freispiele und ein weiteres Bonusfeature, namens 'Ion Storm', zufällig ausgelöst werden. Zudem können im normalen Modus 15 Freispiele mit einem x3 Multiplikator gewonnen werden. Der Run-Modus zahlt während des Hauptspiels Gewinne von beiden Seiten aus und das FLT-Symbol kann dort das 'Jump' Bonusspiel auslösen. Im Fight-Modus können lediglich 5 Freispiele erhalten werden. Allerdings erscheint während der Freispiele und dem Hauptspiel ein zusätzliches, besonderes Wild-Symbol. Zudem können Freispiele mit etwas Glück verlängert werden.

Viele weitere Microgaming Titel mit Bezug zu Film und Fernsehen



Viele Online-Casinos bieten darüber hinaus weitere Spielautomaten dieses Spieleherstellers an, die sich thematisch um TV-Serien, Filme, berühmte Schauspieler oder Musik drehen. Hier können Sie viele verschiedene Titel ausprobieren



Andere Spielehersteller haben ebenfalls ein Auge auf TV-Serien geworfen. Zu ihnen gehört das beliebte Entwicklerstudio Playtech, von denen es auch viele Spielautomaten mit Bezug zu Filmen gibt. Allen voran die bekannten Marvel Filme, wie Ironman, Hulk und Thor. Doch in diesem Artikel möchten wir uns einem ganz besonderen Spielautomaten mit vielen tollen Features widmen: The Sopranos.

The Sopranos



Tony Soprano und seine Gangsterfamilie sind die Stars der weltweit beliebten TV-Serie The Sopranos. Neben einem Einblick in die Mafiawelt von New Jersey, werden in der Serie auch persönliche Schicksale und Probleme der Protagonisten behandelt. Die Hauptfigur Tony Soprano hat dabei einige äußerst unterhaltsame Gespräche mit seiner Therapeutin, die er regelmäßig aufsucht um mit seinen Sorgen und Ängsten besser umzugehen. Wenn Sie Ihre Erinnerung ein wenig auffrischen möchten, dann besuchen Sie hier die offizielle Seite der HBO Serie . Dort finden Sie auch einen Shop mit allerhand kultigen T-Shirts und anderen Artikeln rund um die Serienstars.



Playtech bemüht sich alle Facetten der Serie in seinem Spielautomaten gerecht zu werden und die bekanntesten Charaktere sind alle auf den Rollen anzutreffen. Dazu gehören neben Tony selbst, unter anderem Paulie, Bobby und Johnny. Bereits im Hauptspiel kann zufällig ein besonderes Feature ausgelöst werden. Es nennt sich 'Raid' und Sie müssen darin vier Umschläge mit Preisen in bis zu vier Verstecken deponieren. Daraufhin werden zwei Verstecke ausgeraubt und nur die Umschläge in den beiden übrigen Verstecken gehören Ihnen.



Freispiel Feature beim The Sopranos Spielautomaten



Zudem gibt es zwei weitere Bonusfeatures in denen tolle Preise und Überraschungen auf Sie warten. Das große Geld gibt es beim The Sopranos Spielautomaten allerdings im Freispiel Feature, das durch drei Sopranos-Logos ausgelöst wird. Um genau zu sein gibt es vier Freispiel Feature, die abhängig von Ihrem Rank in der Familie ausgelöst werden. Die gute Nachricht ist, dass Ihr Fortschritt gespeichert wird und bei Ihrem nächsten Besuch müssen Sie nicht wieder auf der untersten Stufe beginnen.



Zunächst einmal sind Sie einfacher Soldat in der Mafiafamilie. Als Soldat erhalten Sie 25 Freispiele und das Symbol von Christopher fungiert darin als zusätzliches Wild. Wenn es auf der mittleren Rolle erscheint, werden zudem 5 weitere Freispiele aktiviert. Der zweite Rank lautet Capo und dort werden 20 Freispiele mit einem dynamischen Multiplikator ausgelöst, der zwischen x2 und x5 liegt. Wenn nach einem Spin das Symbol von Paulie erscheint, wird der Multiplikator um eine Stufe erhöht. Wenn es nicht erscheint, sinkt der Multiplikator um eine Stufe.



Der dritte Rank ist der Boss. Hier gibt es zwar nur 10 Freispiele, aber dafür erscheinen in jeder Runde zwei bis fünf zusätzliche Wilds und zudem gewährt ein Wild auf der mittleren Rolle 5 weitere Freispiele. Zu guter Letzt wäre da noch der Familien Rank. Dort werden 10 Freispiele ausgeschüttet bei denen ausschließlich Wilds, Scatters und Familienmitglieder auf den Rollen erscheinen. Sind Sie erst einmal auf diesem Rank angekommen, haben Sie es geschafft. Die Gewinne in den 10 Freispielen sind enorm und zudem sind alle Wilds das Doppelte wert.

South Park: Reel Chaos



Als letzten Spielautomaten möchten wir Ihnen ein Spiel des schwedischen Herstellers Net Entertainment vorstellen. Das sehr populäre Entwicklerstudio hat sich der kultigen Serie South Park angenommen und dabei ein bemerkenswertes Spiel mit vielen innovativen Features erschaffen. Es sei gesagt, dass es sich hierbei bereits um das zweite Spiel über die Serie handelt, wobei in dieser Version wesentlich mehr Features und Abwechslung auf Sie warten.



Cartman, Kenny, Stan, Kyle und Butters sind alle auf den Rollen wiederzufinden und Teil der besonderen Features im Spiel. Auf 5 Rollen mit 20 Gewinnlinien ist es Ihre Aufgabe den Viertklässlern dabei zu helfen die Stadt vor Professor Chaos, Butters Superschurken Identität, zu beschützen. Dabei helfen Ihnen zahlreiche Features, die unter anderem gestapelte Wilds, Multiplikatoren, Re-Spins, überlappende Wilds und Bonusspins bereit halten. Der Höchstgewinn in einem Spin liegt beim 3.250-fachen Ihres Einsatzes.



Im South Park Hauptspiel warten bereits vier Mini-Spiele



Vier Features können direkt im Hauptspiel zufällig ausgelöst werden und getrost als Mini-Spiele bezeichnet werden. Cartman versucht General Desaster zu fangen, der sich oberhalb der Rollen befindet. Dafür verwandelt er ganze Rollen zu Wilds und klettert daran hinauf. In einem anderen Feature kämpft Kenny gegen Professor Chaos, wodurch ein Multiplikator für Ihren Gewinn erzeugt wird. Wenn teuflische Minions auf den Rollen erscheinen, kommt Kyle zur Hilfe und zerstört diese auf beeindruckende Weise. Dadurch kreiert er zusätzliche Wild-Symbole auf den Rollen.



Zu guter Letzt kann selbst bei einem verlustreichen Spin ein Mini-Spiel ausgelöst werden. Stan kann in so einem Fall erscheinen und die Rollen werden erneut gedreht. Und zwar solange, bis ein Gewinn erzielt wurde. Umso länger das dauert, umso besser für Sie. Denn für jede weitere Runde ohne Gewinn steigt ein Multiplikator für Ihren nächsten Gewinn, bis maximal x10. Viele der Animationen im Spiel erinnern an Szenen aus der Kultserie. Wenn Sie die Folgen nochmal sehen möchten, klicken Sie hier und alle South Park Staffeln liegen Ihnen zu Füßen



Freispiel Feature beim South Park Spielautomaten



Mintberry Crunch, die Superhelden Identität von Bradley Biggle, ist der Held des Freispiel Feature bei South Park: Reel Chaos. Sobald jeweils eines seiner Bonussymbole in einem Spin auf der ersten, dritten und fünften Rolle erscheint, werden Freispiele gewährt. Während des Feature kämpfen Sie an der Seite von Mintberry Crunch gegen die Feinde der Stadt.



Wenn Sie in einem Spin einen Gewinn erzielen, wird Ihrem Gegner Gesundheit abgezogen, während bei einem Spin ohne Gewinn Mintberrys Gesundheit leiden muss. Sobald ein Gegner besiegt ist, wird Ihre Gesundheitsanzeige vollständig aufgefüllt. Das Feature ist beendet, wenn entweder alle vier Gegner besiegt sind oder Mintberry Crunch keine Gesundheit mehr hat.