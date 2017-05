Triax: BK-Netz der Zukunft mit 3-Wege-Multimediadose

Der Hersteller Triax stellt seine neue 3-Wege-Multimediadose vor, die sich sowohl für aktuelle und zukünftige Breitbandkabelnetze eignet. Eine einfache und schnelle Installation und qualitativ hochwertige Übertragung stehen im Mittelpunkt.



Mit einer neuen 3-Wege-Multimediadose wappnet der Hersteller Triax die Nutzer für alle aktuellen Breitbandkabelnetze. Aber auch bei modernen und zukünftigen Lösungen kommt diese zum Einsatz. Großen Wert hat der Hersteller eigenen Angaben zufolge auf eine einfache und schnelle Installation gelegt. Aber natürlich steht auch der technische Anspruch im Zentrum der Bemühungen.