Trixie Dörfel: die Schattenseite des Glamours

Komiker Olli Dittrich hat einen ganz besonderen Bezug zur Welt der Schönen und der Reichen. Er nimmt sie auf die Schippe. Dittrich erfindet Kunstfiguren wie zum Beispiel Schlagerstar Trixie Dörfel.



Es ist gerade ein Jahr vergangen. Vor zwölf Monaten genoss Trixie Dörfel die Welt, die ihr zu Füßen lag, in vollen Zügen. Die populäre blonde und nicht mehr ganz taufrische Schlagersängerin lud die Presse ein in "Trixies Wonderland" und pries neben ihrer schönen Musik auch ihre Kosmetiklinie an. Alles war in Butter. Die ARD zeigte das Special kurz vorm Weihnachtsfest 2017.