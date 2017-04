Trotz Anschlag in Dortmund: ARD zeigt Terror-"Tatort"

Der Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wird keine Verschiebung des für Ostermontag vorgesehenen "Tatorts" nach sich ziehen. Der Fall aus Dortmund, bei dem es um Terror geht, war wegen des Berliner Anschlags im Dezember schon einmal verschoben worden.



Die ARD hält an dem Dortmunder "Tatort", am Ostermontag (20.15 Uhr) im Programm, auch nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund fest. "Es bleibt bei dem Sendetermin am Ostermontag", teilte der Fernsehspielchef des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Gebhard Henke, auf Anfrage mit. Zuvor hatten "Bild" und "Meedia" darüber berichtet. "Der 'Tatort' kann aufgrund seiner zeitaktuellen inhaltlichen Ausrichtung der Realität nicht ständig ausweichen."