Trotz Berliner Anschlag: ARD zeigt Terror-"Tatort"

Keine Programmverschiebung bei der ARD: Trotz des Anschlages in Berlin wird das Erste am Neujahrstag einen "Tatort" zeigen, der sich einem Terror-Thema widmet.



Schon mehrfach haben Fernsehsender aufgrund aktueller Entwicklungen ihr Programm verschoben. Trotz des Anschlags in Berlin am Montagabend auf einen Weihnachtsmarkt, bei dem zwölf Menschen starben, hält die ARD an ihren Programmplänen fest und wird am Neujahrstag eine Folge der Krimi-Serie "Tatort" zeigen, die Terror zum Thema hat.