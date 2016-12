Trotz Doping: ARD will Biathlon nicht boykottieren

Nach jüngsten Erkentnissen bahnt sich im Biathlon ein Doping-Skandal mit noch ungeahnten Ausmaßen an. Im Gegensatz zur Tour de France will die ARD den Wintersport nicht boykottieren und weiter auf Sendung bleiben.



Der größte Feind des Leistungssport ist und bleibt das Doping. Nun hat ein Report der Anti-Doping-Agentur auch den Biathlon mit verbotenen Mitteln zur Leistungssteigerung in Verbindung gebracht, genauer gesagt zahlreiche russische Athleten. Im Gegensatz zum Radsport, den die öffentlich-rechtlichen Sender zwischen 2012 und 2015 boykottierten, soll der Wintersport nicht von der Berichterstattung ausgeschlossen werden.