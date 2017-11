Trotz Glücksspielverbot: Warum Online-Casinos dennoch öffnen

Wer heute in Deutschland Spielautomaten und Roulette im Internet sucht, der findet problemlos eine ganze Reihe von Online-Casinos. Das Problem: Die allermeisten Anbieter haben überhaupt keine Lizenz für die Bundesrepublik.



Hintergrund ist dabei in erster Linie der deutsche Glücksspielstaatsvertrag, auf den sich die Bundesländer einigten und der momentan Online-Angebote wie Slots und Co. strikt untersagt. Erst vor wenigen Tagen, im Zuge der Veröffentlichung der sogenannten "Paradise Papers" wurde deutlich, dass sogar deutsche Banken dem Glücksspiel bei der Abwicklung vom Zahlungsverkehr behilflich sind und entsprechend groß ist die Aufregung in der Politik. Aber wie ist es überhaupt möglich, Freispiele und andere Angebote zu offerieren, wenn die Online-Casinos eigentlich verboten sind?