Trotz Internet: WDR glaubt nicht an den Tod des Radios

Trotz der enormen Konkurrenz aus dem Netz durch Internetradio und Musik-Streamingdienste wird die Gattung Radio in den nächsten Jahren weiterhin überwiegend terrestrisch via UKW und DAB Plus übertragen. So glaubt es die WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber.



Die Medienwelt befindet sich momentan in einem drastischen Wandel. Das Internet dient längst nicht mehr nur der Informationsbeschaffung, sondern spielt auch hinsichtlich des Medienkonsums eine zunehmend wichtige Rolle. So greifen immer mehr Menschen im Netz auf Filme und Serien zu, auch für das Radio findet sich im Netz mit Internetradio und Musik-Streamingdiensten a la Spotify und Apple Music ein entsprechendes Pendant, sodass böse Zungen schon den Tod von linearem TV und terrestrisch verbreitetem Radio vorhersagen.