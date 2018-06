Trotz Kameraüberwachung: Steigende Zahl von Hauseinbrüchen

In einigen deutschen Bundesländern beginnen bald die Sommerferien. Neben der Wahl des passenden Reiseziels sollten sich Hausbesitzer auch um einen wirkungsvollen Einbruchsschutz kümmern. Statistiken zufolge steigt während der Ferienzeit die Anzahl der Einbruchsdelikte.



Welche Häuser sind besonders einbruchsgefährdet?

Von Fachleuten wird die mangelnde Sicherheitsausstattung bei Haustüren und Fenstern vieler Häuser und Wohnungen bemängelt. Oft gelangen Einbrecher trotz Überwachungskameras, Sicherheitsschlössern und Türsicherungen in das Gebäudeinnere. Mit wechselnden Tricks verschaffen sich potenzielle Diebe Zutritt zu den Räumlichkeiten ihrer Opfer. Zu den beliebtesten Maschen der Einbrecher zählen Experten zufolge unterschiedliche Klingel-Tricks, das Ausspionieren der Anwohner, der Beerdigungstrick sowie die sogenannten Gaunerzinken. Um zu erfahren, ob Hausbesitzer verreist sind, schauen Diebe zunächst auf den Briefkasten. Wenn dieser tagelang nicht geleert wird, gehen sie davon aus, dass niemand zuhause ist. Sicherheitsexperten raten deshalb, Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde mit der Leerung des Briefkastens zu beauftragen. Ein Haus, bei dem ständig die Rollläden heruntergelassen sind, erweckt ebenfalls einen unbewohnten Eindruck. In manchen Fällen klingeln Einbrecher in unregelmäßigen Abständen an der Haustür. Wenn die Tür nicht geöffnet wird, sind die Langfinger überzeugt, dass die Bewohner verreist sind.



Ein weiterer Trick, den Diebe häufig anwenden, besteht in einem kleinen Stück Plastik, das in die Haustür gesteckt wird. Falls das Plastikteil nach einer gewissen Zeit immer noch in der Tür steckt, weiß der Täter, dass niemand anwesend ist. Um sich vor Einbruchsversuchen zu schützen, sollten Eigentümer und Mieter die Maschen der Diebe kennen. In diesem Zusammenhang finden sich weitere nützliche Informationen über das Thema Einbruchschutz, der Installierung von Sicherheitsausrüstungen sowie zu den Tricks auf notprofi.de. Seit einiger Zeit werden die Sozialen Medien zunehmend von Einbrechern auf der Suche nach potenziellen Opfern genutzt. Wer in einem Post mitteilt, dass er sich gerade im Urlaub befindet, riskiert, dass Diebe diese Gelegenheit zum Einbruch nutzen.