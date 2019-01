Trotz Krisen: Facebook vermeldet Anstieg der Nutzerzahlen

Trotz der vielen Krisen vor allem in puncto Datenschutz konnte Facebook eine Steigerung der Nutzerzahlen um neun Prozent vermelden. Weltweit nutzten 1,52 Milliarden Menschen täglich das Soziale Netzwerk.



2,32 Milliarden Menschen haben im vierten Quartal des Vorjahres Facebook zumindest einmal im Monat benutzt. In Europa hatte Facebook zum Jahresende 381 Millionen monatlich aktive Nutzer. In den Quartalen davor war die Nutzerzahl von 377 auf 375 Millionen zurückgegangen.



Facebook hatte das unter anderem mit der Umstellung durch die EU-Datenschutzgrundverordnung begründet. In den USA stagnierte die Nutzerzahl bei 242 Millionen. Das stärkste Wachstum habe es in Indien, Indonesien und auf den Philippinen gegeben, hieß es.