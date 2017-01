Trotz Millionen-Angebot: US-Moderatorin Kelly verlässt Fox

Zwölf Jahre sind genug: Obwohl der konservative Kabelsender Fox News ein Gehalt von 20 Millionen Dollar bot, wechselt Moderatorin Megyn Kelly zum liberalen Konkurrenten NBC. Kelly erlangte weltweite Bekanntheit durch eine Auseinandersetzung mit dem künftigen US-Präsidenten Trump.



Die amerikanische TV-Moderatorin Megyn Kelly verlässt den konservativen Nachrichtensender Fox News und wechselt zum Konkurrenten NBC News. Die 46-Jährige wird eine neue einstündige Sendung moderieren, die von montags bis freitags ausgestrahlt werden soll, wie NBC am Dienstag mitteilte. Außerdem bekommt sie einen Sendeplatz am Sonntagabend.