Trotz Note-7-Debakel: Samsung erwartet hohen Gewinn

Das Jahr 2016 brachte Samsung mit dem Galaxy-Note-7-Debakel schlechte Publicity, doch dank starkem Umsatz bei Chips und Displays erwartet das koreanische Unternehmen für das letzte Quartal den höchsten operativen Gewinn seit Jahren.



Trotz des Debakels um sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 erwartet Samsung für das vierte Quartal 2016 den höchsten operativen Gewinn seit über drei Jahren. Dabei dürften nach Ansicht von Analysten vor allem wie schon im dritten Quartal die guten Geschäfte mit Speicherchips und Displays die Folgen des weltweiten Rückrufs des Note 7 aufgefangen haben.