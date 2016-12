Trotz Protest: Vivendi will sich weiter bei Mediaset einkaufen

Vivendi will seine Anteile an Mediaset weiter erhöhen - trotz Protesten der italienischen Unternehmensgruppe. Das Fernsehunternehmen von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi will weiter dagegen vorgehen.



Der französische Medienkonzern Vivendi spitzt den Konflikt mit der italienischen Unternehmensgruppe von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi weiter zu. Der Vivendi-Vorstand beschloss am Montag, seine Beteiligung an Berlusconis Fernsehunternehmen Mediaset trotz italienischer Proteste weiter auszubauen und bis zu 30 Prozent der Anteile zu kaufen. "Mit seiner Ankündigung setzt Vivendi S.A. die sehr aggressive Strategie fort", hieß es in einer Mitteilung von Berlusconis Holding Fininvest am Montagabend. Vergangene Woche hatte sich Vivendi in kürzester Zeit massiv bei Mediaset eingekauft und besitzt nun 20 Prozent der Anteile.