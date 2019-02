Trotz Quotenschwund: "The Walking Dead" geht in die 10. Staffel

In der Gerüchteküche wurde es schon lange gemunkelt, jetzt ist es offiziell: US-Sender AMC hat "The Walking Dead" für eine zehnte Staffel verlängert. Ob die Zombie-Serie mit neuen Episoden wieder mehr Quoten zählt?



Das Zombie-Drama kehrt wohl ein weiteres mal zurück – man könnte fast sagen, es sei nicht tot zu kriegen. In den USA und beim FOX Channel im deutschen Pay-TV sollen Fans bald Seriennachschub bekommen, wie der US-Sender AMC bekannt gibt. Nun wurde die Staffel "The Walking Dead" offiziell bestellt. Über neun Staffeln metzeln sich die überlebenden Menschen in Endzeitstimmung bereits durch die Geschichte.