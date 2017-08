Trotz Regen und Unwetter 20. FilmSchauPlätze in NRW beliebt

Die FilmSchauPlätze in NRW jähren sich zum zwanzigsten Mal. Trotz durchwachsenem Sommer, können die Veranstalter aber schon jetzt eine positive Zwischenbilanz ziehen.



9 von 20 Vorstellungen haben die FilmSchauPlätze NRW hinter sich und schon jetzt können die Veranstalter eine positive Zwischenbilanz ziehen. Trotz des wechselhaften Wetters kamen durchschnittlich über 400 Besucher zur sommerlichen Open Air-Kinoreihe. Die wird von der Film- und Medienstiftung seit bereits 20 Jahren in ganz NRW veranstaltet.