Trotz Rückgang bei iPhone-Verkäufen: Apple steigert Gewinn

Die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt, trotzdem einen Milliarden-Gewinn eingefahren: Das ist die Bilanz der aktuellen Quartalszahlen bei Apple. Zwar gingen die Verkäufe des iPhone 7 wieder zurück, dafür erwies sich der Mac-Computer als wichtige Stütze.



Die iPhone-Verkäufe sind im vergangenen Quartal zur Überraschung der Wall Street leicht gesunken, aber Apple hat trotzdem mehr Geld verdient. Den Ausschlag dafür gab unter anderem der Erfolg des größeren und teureren iPhone 7 Plus, bei dem Apple selbst die Nachfrage unterschätzt hatte. Mit einem abermaligen Milliardengewinn sitzt Apple jetzt auf einem Geldberg von mehr als einer Viertel-Billion Dollar.