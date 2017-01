Trotz Streaming: Noch kein Ende des TV-Geräts in Sicht

Eine aktuelle Studie belegt, dass das hochbeschworene Aus des TV-Geräts noch lange nicht bevorsteht. Trpotzstreaminganbieter wie Netflix, Amazon und Co. bleibt der Fernseher das Gerät Nummer eins für Bewegtbilder.



Notebooks, Smartphones, Tablets - die Möglichkeiten, auf denen sich heutzutage Sendungen, Filme und Serien schauen lassen, sie vielseitig und nahezu unzählig. So manch einer mag deshalb schon das ein oder andere Mal das Aus für das altbewährte TV-Gerät kommen sehen. Allzu schnell dürfte das Ende des TV-Geräts allerdings nicht eintreten, wie nun eine ZVEI-Studie belegt.