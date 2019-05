Trotz aus bei "Let's Dance": Pocher darf nochmal tanzen

One last dance: Oliver Pocher will noch einmal das Tanzbein schwingen. Live bei RTL verriet er, dass er noch einmal auf der Tanzfläche der Show "Let's Dance" zu sehen sein wird, obwohl er bereits als Kandidat ausgeschieden ist.



Erst vergangene Woche ist der Comedian und Moderator aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" ausgeschieden, schon will er zurück. Wie Oliver Pocher bei "Stern TV" am Mittwoch live verkündete, werde er am Freitag (24. Mai) doch noch einmal im Rahmen der Sendung auftreten.