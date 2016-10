Trotz schlechter Quoten: RTL2 verlängert Frauentausch

RTL2 setzt am Donnerstag weiter auf seine Sendung Frauentausch. Obwohl die Werte für die langlaufende Reality-Show in letzter Zeit nach unten gingen, wird sie am Donnerstag länger gezeigt.



RTL2 verlängert seine berühmte Reality-Show "Frauentausch". Ganze vier Stunden lang wird die Sendung künftig am Donnerstagabend ausgestrahlt. Das Experiment "Frauentausch" am Samstag zu platzieren, musste der Sender nach kurzer Zeit wieder aufgeben. Mit nur 2,6 Prozent waren die Einschaltquoten einfach zu niedrig. Meldungen zu diesem Thema

Jetzt soll der Donnerstag zum "Frauentausch"-Tag bei RTL2 werden. Nach der üblichen Folge ab 21.15 Uhr soll ab 23.10 Uhr eine weitere Ausgabe des Reality-Formats gezeigt werden. Momentan werden bei RTL2 am späten Donnerstagabend wechselnde Formate wie etwa die "Pop Giganten" gezeigt.



Ab kommender Woche gibt es bei RTL2 erst einmal Episoden der Zombie-Serie "The Walking Dead". Die erste Doppelfolge "Frauentausch" startet am 3. November.

