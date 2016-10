Trotz schlechter Quoten: Tennis nun doch im ARD-Hauptprogramm

Nachdem das Spiel von Tennis-Star Angelique Kerber am Dienstag noch auf den Livestream und den Spartensender One ausweichen musste, soll das dritte Gruppenspiel jetzt im Ersten laufen - trotz schlechter Quoten.



Das Erste zeigt das dritte Vorrundenspiel von Tennis-As Angelique Kerber. Am Donnerstag ab 13.30 Uhr zeigt der Sender live das dritte Gruppenspiel des WTA-Finales in Singapur, in dem die Weltranglistenerste gegen Madison Keys aus den USA antreten muss. Sollte die Deutsche das Halbfinale erreichen, soll auch dieses Spiel live im ARD-Hauptprogramm am Samstag, 29. Oktober 2016 gezeigt werden.