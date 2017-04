Trotz schwerer Geburt: Phoenix feiert Jubiläum

Bereits 20 Jahre ist es her, das ARD und ZDF mit Phoenix einen Ereignis- und Dokumentationskanal starteten. Dabei musste der Sender, der aus dem Wunsch nach Übertragungen aus dem Bundestag entstand, erheblichen Widerstand brechen.



Eine leichte Geburt war es nicht. Phoenix hatte zunächst mehr Gegner als Freunde. "Es sah am Anfang nicht so aus, als würde es klappen", erinnert sich Fritz Pleitgen (79), damals Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und einer der entschiedenen Befürworter. "In der Politik gab es ganz starken Gegenwind, vor allem aus der Union", sagte Pleitgen der Deutschen Presse-Agentur über den Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF, der am 7. April vor 20 Jahren gestartet ist.