Trotz weniger Fußball: So will Sky seine Abonnenten halten

Sky verliert Übertragungsrechte für Bundesliga-Spiele und kann ebenfalls weniger Champions-League-Begegnungen zeigen. Nun erläutert Sky-Media-Chef Martin Michel die Strategie, wie der Pay-TV-Sender seine Abonennten bei der Stange halten will.



Nachdem Sky im Wetteifern um Fußball-Übertragungsrechte erneut empfindliche Rückschläge hinnehmen musste, steht die Treue der Abonnenten auf dem Prüfstand. Wie kann der Pay-TV-Sender in Zeiten wachsender Online-Konkurrenz seine Kundschaft binden? Sky-Media-Chef Martin Michel zieht im Video-Interview mit "Horizont" Bilanz - und spricht von einem ganz besonderen Ass im Ärmel.