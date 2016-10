Trotz zweier Morde: Münchner "Tatort" kommt nicht in Schwung

"Die Wahrheit" hinter zwei seltsamen Morden sucht das Münchner "Tatort"-Duo in seinem neusten Fall. Der nüchterne Blick in die langwierige Arbeit von Leitmayr und Batic dümpelt dabei trotz interner Spannungen vor sich hin.

Ayumi Schröder (Luka Omoto) muss miterleben wie ihr Mann Ben (Markus Brandl) in ihren Armen stirbt. Bild: © BR/X Filme/Hagen Keller

Die Münchner "Tatort"-Kommissare lassen nach. Bei der Verfolgung Verdächtiger halten sie nicht mehr mit, Kommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) verliert sogar einen Schuh. Ihn plagen außerdem Schlafstörungen und Panikattacken. Sein Ermittlerkollege Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) wird zwar mit der alleinigen Leitung einer Sonderkommission betraut, ermittelt aber monatelang ohne konkretes Ergebnis - und entgegen den Tipps seines Partners allein nach seinem Gutdünken. Dabei mutet der neue Fall "Wahrheit", den das Erste am Sonntag (20.15 Uhr) zeigt, an sich schon bizarr an.



Der erste Mord geschieht gleich zu Anfang. Ein am Boden liegender Mann schleppt sich vor einer Ladenfront entlang, ein anderer will ihm aufhelfen - und plötzlich rammt ihm der vermeintlich Hilfsbedürftige gleich mehrfach das Messer in den Oberkörper. Das Ganze vor den Augen der Frau und des kleinen Sohns des couragierten Vaters.