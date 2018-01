True Crime: A&E rollt den Mordfall an Laci Peterson neu auf

"Der Mordfall Laci Peterson" wird in einer sechsteiligen Dokumentation als neue True-Crime-Serie beim Sender A&E neu beleuchtet. Wurde vor vielen Jahren der falsche Mann verhaftet?



Ab dem 6. Januar blickt A&E ins Jahr 2002 zurück. Da verschwand die schwangere Laci Peterson spurlos; wenig später tauchte ihre Leiche in der Bucht von San Francisco auf. Ihr Mann wurde dafür zum Tode verurteilt. Die Dokumentation "Der Mordfall Laci Peterson" wirft einen nochmals einen Blick auf die Faktenlage.