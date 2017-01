Trump-Wähler bedauern auf Twitter ihre Stimmabgabe

Gegner von US-Präsident Donald Trump wollen auf Twitter zeigen, dass mancher Trump-Wähler seine Entscheidung inzwischen bedauert. Der eigens eingerichtete Account @Trump_Regrets retweetet entsprechende Einträge angeblicher Wähler des 45. Präsidenten der USA. Viele richten sich in ihren Tweets direkt an die Twitter-Konten Trumps oder des Weißen Hauses.

So schreibt eine Nutzerin "@realDonaldTrump ich schäme mich, dass ich jemals für Sie gestimmt habe." In einem anderen Eintrag heißt es "@POTUS @WhiteHouse Ich habe Sie gewählt, aber mit Blick auf die vergangenen neun Tage habe ich Bedenken. Informieren Sie uns über Ihre Pläne, bevor Sie etwas verändern." Oder auch: "@realDonaldTrump. Ich habe für Sie gestimmt. Ich wollte einen Wandel. Aber nicht das."



Besonders auf Kritik stößt das Einreiseverbot für Flüchtlinge und Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern. So twitterte ein Nutzer: "Ich habe @realDonaldTrump gewählt, aber das ist zuviel. Muslime verursachen nicht alle Terrorattacken.#NoHate #NoFear #muslimsarewelcomehere".



Am Dienstagmittag hatte der im November 2016 eingerichtete Account knapp 140.000 Follower. Mehr als 1200 Tweets wurden verbreitet. Unklar ist aber, ob diese tatsächlich alle von Trump-Wählern stammen.

