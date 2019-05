Trump kritisiert Fox News für Berichterstattung über Demokraten

US-Präsident Donald Trump hat den ihm sehr wohlgesonnenen Sender Fox News für die Berichterstattung über die Demokraten kritisiert. Der Sender gerate mehr und mehr auf die "falsche" Seite.



Es sei kaum zu glauben, dass Fox News Sendezeit an den demokratischen Bewerber Pete Buttigieg verschwende, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Trump spekulierte, dass es Fox News dabei nur darum gehe, an den demokratischen TV-Debatten beteiligt zu werden.