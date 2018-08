Trump verbannt Huawei und ZTE aus der US-Administration

US-Präsident hat heute im Rahmen der Gefahrenabwehr Technologien von Huawei und ZTE verboten. Trump betrachtet die beiden großen chinesischen Telekommunikationsunternehmen als Bedrohung für die nationale Sicherheit.



Bereits im Juni hatte der Senat mit überwältigender Mehrheit eine Gesetzesänderung durchgewunken, die ein Handelsverbot für ZTE wieder in Kraft gesetzt hätte. Umgesetzt wurde dieses Vorhaben jedoch nicht. Vielmehr wurde ein Kompromiss zwischen dem Senat und dem Kongress ausgehandelt, der wie folgt aussieht: