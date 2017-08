Trump verbreitet jetzt "Real News" über Facebook

Um gegen die sogenannten "Fake News" von ihm ungeliebten Medien anzugehen, produziert Donald Trump nun einfach eigene Nachrichten und strahlt sie über sein Facebook-Account aus - familiäre Verstrickungen inklusive.



Auf dem Facebook-Profil von US-Präsident Donald Trump werden seit neuestem wöchentliche Nachrichtenrückblicke unter dem Titel "Real News" präsentiert. Die Nachrichten von dürftiger technischer und inhaltlicher Qualitität sind jedoch alles andere als sie vorgeben zu sein.