Trump versus Clinton: TV-Duell erreicht Zuschauer-Rekord

So viele Menschen haben sich nie ein TV-Duell angesehen. Die erste Fernsehdebatte zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump hat ein Rekordniveau erzielt.



Das erste TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump wurde nach Medienangaben allein in den USA von weit mehr als 81 Millionen Menschen gesehen. Damit wäre es die meistgesehene aller bisherigen TV-Debatten zwischen US-Präsidentschaftskandidaten. Der Sender CNN bezog sich am Dienstag auf erste Daten des Instituts Nielsen. Demnach wurden 80,9 Millionen Fernsehzuschauer gezählt.