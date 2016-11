Trump vs. Clinton: Berichterstattung zur US-Wahl im Überblick

Wenn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die USA ihren neuen Präsidenten wählen, berichten auch deutsche TV-Sender live über das Spektakel Trump versus Clinton.



Es ist das größte politische Ereignis des Herbstes: die US-Präsidentschaftswahl, der ungleiche Zweikampf zwischen Hillary Clinton, der Frau von Ex-Präsident Bill Clinton, und Donald Trump, dem populistisch eingestellten New Yorker Unternehmer. Auch die großen deutschen Fernsehsender haben das Duell auf ihrer Agenda. In der Wahlnacht vom 8. auf den 9. November berichten mehrere deutsche TV-Stationen über die Entscheidung. Hier die wichtigsten: