Trump vs. Clinton: Die US-Wahlnacht im deutschen Fernsehen

Einer der spannendsten Wahlkämpfe aller Zeiten neigt sich dem Ende zu. Am Dienstag, den 8.November, fällt die Entscheidung im Rennen um das Weiße Haus. Auch das deutsche Fernsehen begleitet die US-Wahlnacht.



Donald Trump oder Hillary Clinton? Am 8.November entscheidet sich, wer 2017 in das Weiße Haus einziehen wird. Das Erste ist bei der Entscheidung live dabei. Ab 22.45 strahlt der Sender sein Spezial zur US-Wahlnacht aus. Bis zur Entscheidung, mindestens aber bis 7 Uhr am nächsten Morgen, liefert Jörg Schönenborn Analysen und die neuesten Zahlen - zusammen mit Infratest dimap und amerikanischen Partnern.