Trump vs. Clinton live im ZDF

Der Wahlkampf der beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Clinton und Trump wird immer spannender. Das zweite und dritte Rededuell der beiden überträgt das ZDF live.



Donald Trump gegen Hillary Clinton im zweiten deutschen Fernsehen - auch das ZDF zeigt das Rededuell der beiden Anwärter auf die amerikanischen Präsidentschaft live. Die drei TV-Duell der Kandidaten eröffnen die heiße Phase des US-Wahlkampfes. Schon Ende September wurde es beim ersten Aufeinandertreffen von Demokratin Hillary Clinton und ihrem republikanischen Mitbewerber Donald Trump hitzig.