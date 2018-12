Trump zum vierten Mal in Folge Vollpfosten des Jahres

Der "Goldene Vollpfosten", undotierte und satirische Auszeichnung der ZDF-"heute-show", geht zum vierten Mal in Folge an den US-Präsidenten Donald Trump.



Die Titelträger teilte der Mainzer Sender zum Beginn der letzten "heute-show" des Jahres am Freitag mit. Auch dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un kam diese Ehrung zuteil.